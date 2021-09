Spider-Man, che sorpresa per Jake Gyllenhaal: a Venezia ha incontrato Mysterio!

Non capita tutti i giorni a un attore di imbattersi, durante una passeggiata, nel suo alter ego, ovvero in uno dei personaggi interpretati al cinema. A Jake Gyllenhaal, il Mysterio del Marvel Cinematic Universe, è andata invece proprio così. Il co-protagonista di I segreti di Brokeback Mountain si trova in questi giorni a Venezia per il Festival.

A spasso per il centro, Jake Gyllenhaal ha incontrato un cosplayer vestito come il villain di Spider-Man: Far From Home, e ha immortalato l'evento con due foto pubblicate su Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nella prima immagine Jake Gyllenhaal si scatta un selfie, mentre "Mysterio" è visibile sullo sfondo su un ponte; nella seconda, il cosplayer è in primo piano, attorniato da una piccola folla di curiosi. "Ho incontrato un vecchio amico a Venezia" recita la didascalia. In poche ore il post ha già ottenuto quasi 800.000 like.

Cresce intanto l'attesa per l'uscita di Spider-Man: No Way Home, terzo stand-alone del MCU dedicato a Peter Parker. Ne è ossessionato anche Timothée Chalamet, anche lui atteso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove sarà presentato Dune. Tom Holland tornerà a indossare il costume di Spider-Man, anche se secondo gli utenti Twitter è Andrew Garfield il miglior Peter Parker di sempre.