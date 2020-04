Spider-Man, è stata Sony a volere Iron Man nel film? Scopriamolo insieme

Quest'ultima settimana è apparso un video su Youtube che ha approfondito il legame Sony / Marvel / Spider-Man che cominciato a diffondersi tra le fila del fandom MCU, e poiché dichiara cose che andrebbero approfondite sulla natura dei rapporti tra aziende e personaggio, MCU Cosmic ha stilato un report di vecchi dichiarazioni in merito.

Nel video si dichiara che, dopo i piani annullati di The Amazing Spider-Man 3 e il dialogo tra le aziende, "Marvel Studios non ha mai preso in considerazione l'idea che Iron Man potesse apparire in Spider-Man: Homecoming o potesse diventare una parte significativa della vita di Peter Parker, ma Sony voleva che questo nuovo Spider-Man fosse il film sul personaggio con più star di tutti". L'unico problema, riporta MCU Cosmic, è che ci sono prove e dichiarazioni che contraddicono tale affermazione.



In primo luogo, lo sviluppo creativo è stato rimesso interamente in mano alla Marvel, tanto che fu lo studio a procedere con i casting del nuovo Spider-Man (fu tutto supervisionato da Sarah Finn). Proprio durante la ricerca, hanno fatto dei test screening con diversi attori affiancati da Robert Downey Jr. così da assicurarsi un'alchimia importante tra Iron Man e il nuovo Spidey. E questo lo ha riportato l'Hollywood Reporter nel 2015:



"Robert Downey Jr. condividerà scene in Civil War e ha partecipato a test screening per il casting del nuovo Spider-Man insieme a Kevin Feige ed Amy Pascal. L'obiettivo era ricercare una chimica tra i personaggi".



Proprio per questo, come successivamente dichiarato dal regista Jon Watts ai microfoni di Den of Geek nel 2017, Tony Stark ha sempre fatto parte del progetto Spider-Man: Homecoming sin dall'inizio:



"C'è sempre stato. Dall'inizio. Era una persona importante, l'idea che fosse un mentore riluttante o involontario per Peter. Come se fosse l'aspirazione a diventare come lui, un giorno".



E l'idea non era che dovesse diventare un Iron Boy Jr. nel futuro, ma che Peter emergesse dall'ombra di Iron Man per diventare un vero eroe, come poi visto in Avengers: Infinity War ed Endgame e meglio ancora nel bellissimo Spider-Man: Far From Home. E questo lo ha spiegato lo scorso anno Kevin Feige a CinemaBlend:



"Mentre stavamo lavorando a Endgame ci siamo resi conto che la vera fine dell'Infinity Saga, la conclusione della Fase 3, doveva essere Spider-Man: Far From Home. Perché moriva Tony in Endgame e la sua relazione con Peter era così speciale che dovevamo vedere come Peter sarebbe riuscito a emergere dalla sua ombra e divenire finalmente l'eroe che era sempre destinato a essere. Ed è anche per questo che Endgame e Far From Home sono essenzialmente due pezzi della stessa storia".



