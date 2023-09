Spider-Man, Sony sfrutta i dipendenti per i film d'animazione? Rispondono i produttori

Spider-Man: Across the Spider-Verse sta per debuttare in digitale ma lo farà accompagnato dalle inquietanti voci di corridoio che parlano di turni di lavoro massacranti per gli artisti Sony Pictures che hanno lavorato dietro le quinte.

In queste ore, infatti, Chris Miller e Phil Lord, produttori di Spider-Man: Across The Spider-Verse e in generale della saga cinematografica animata di Miles Morales, durante un'intervista con Variety per parlare della seconda stagione della loro serie di Apple TV+ The Afterparty, sono stati interrogati sulle supposte durissime condizioni di lavoro denunciate da diversi artisti del reparto VFX effetti visivi.

Chiede Variety: "Voglio darvi la possibilità di parlare di questioni lavorative. Qual è la vostra opinione sugli scioperi? E inoltre, c'è qualcosa che vorreste dire per rispondere alle critiche sulle condizioni di lavoro in Spider-Man: Across the Spider-Verse, che è una produzione Lord & Miller?" Lord ha risposto: "Sono sempre stato ottimista riguardo a questo movimento operaio, perché questi accordi sembrano incredibilmente fattibili, e il problema principale è che attualmente c'è solo una delle due parti che vuole negoziare. La retribuzione degli scrittori è diminuita del 25% ed è un problema concreto che può essere affrontato: bisogna rendere sano questo business, e a proposito delle critiche sulle condizioni di lavoro, posso dire che è stato un film davvero difficile da realizzare. Siamo davvero orgogliosi di quanto tutti abbiano lavorato duramente, ed è stato molto impegnativo. Ma siamo davvero orgogliosi della troupe e di tutto ciò che ci hanno dato. Inutile dire che tutti gli artisti dell'animazione e degli effetti visivi dovrebbero essere orgogliosi del proprio duro lavoro, senza menzionare il prossimo Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. I nostri cuori sono con loro, preghiamo per una giusta retribuzione e meno ore di lavoro."

