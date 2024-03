Spider-Man, Sony riporta al cinema tutti i film della saga da Sam Raimi a No Way Home

In attesa di nuovi aggiornamenti su Spider-Man 4, nuovo capitolo della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland, in queste ore la Sony ha annunciato un'iniziativa che farà sicuramente la gioia dei fan dell'arrampica-muri.

Secondo quanto rivelato dalla nota catena di cinema Cinemark, infatti, apprendiamo che la trilogia di Spider-Man di Tobey Maguire, i due film della saga di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield e la trilogia dei Marvel Studios di protagonista lo Spider-Man di Tom Holland torneranno tutti nei cinema nel 2024, per un totale di otto appuntamenti, in occasione delle celebrazioni del centenario della Columbia Pictures.

Gli otto episodi della saga torneranno nelle sale americane nello stesso ordine in cui sono stati originariamente distribuiti, e lo faranno a cadenza settimanale a partire da aprile fino all'inizio di giugno. Il programma di uscita include:

Spider-Man (2002) il 15 aprile

Spider-Man 2 (2004) il 22 aprile

Spider-Man 3 (2007) il 29 aprile

The Amazing Spider-Man (2012) il 6 maggio

The Amazing Spider-Man 2 (2012) il 13 maggio

Spider-Man: Homecoming (2017) il 20 maggio

Spider-Man: Far From Home (2019) il 27 maggio

Spider-Man: No Way Home (2021) il 3 giugno.

Al momento, non è dato sapere se anche i film animati di Spider-Man Miles Morales verranno ripubblicati né se questa iniziativa sarà estesa ai mercati internazionali, Italia inclusa, quindi vi terremo aggiornati.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che l'attrice di Mary Jane Watson Kirsten Dunst si è detta pronta a tornare in un nuovo film di Spider-Man.