Spider-Man, Sony Pictures annuncia due nuovi film senza titolo: ecco quando usciranno

A poche ore dalle parole di rimpianto di Tom Holland verso la situazione di Andrew Garfield, l'universo di Spider-Man al cinema continua a crescere dato che Sony Pictures ha appena annunciato le date di uscita per due nuovi film del franchise.

Si tratta di due collaborazioni Sony/Marvel attualmente senza titolo, entrambe destinate ad essere proiettate anche nelle sale IMAX: il primo film, denominato "Untitled Sony/Marvel", ha ricevuto una data d'uscita per l'8 novembre 2024, una data precedentemente occupata da Deadpool 3 dei Marvel Studios prima dell'annuncio del nuovo calendario uscite Disney arrivato all'inizio di questa settimana; in secondo film, denominato "Untitled Sony/Marvel Live Action", ha invece ottenuto una data d'uscita per il 27 giugno 2025.

A questo punto nessuno sa quali saranno questi due film misteriosi, soprattutto considerato che la lista di film di Sony legati al mondo di Spider-Man è in continua evoluzione. Il fatto che il film di novembre 2024 non sia specificato come live-action, a differenza del film del 2015, potrebbe far pensare ad una nuova data d'uscita per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che ha attualmente una data prevista per il 29 marzo 2024 ma il quale nei giorni scorsi è stato associato ad un possibile rinvio. Altre possibilità per entrambe le date potrebbero essere El Muerto (che è ancora datato per gennaio 2024, sebbene la produzione debba ancora iniziare) o Venom 3 con Tom Hardy, Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, senza parlare di Spider-Man 4 del MCU con Tom Holland, ora in fase di sviluppo.

