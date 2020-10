Spider-Man, Sony e Marvel Studios hanno scelto l'attore per Miles Morales: rumor clamoroso

Dopo i rumor sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland, il sito MCU Cosmic segnala il possibile debutto di Miles Morales nel franchise di Kevin Feige.

Jeremy Conrad, giornalista statunitense che dirige il sito (solitamente molto affidabile), cita infatti una una fonte che in passato gli ha anticipato diversi scoop, anche se soprattutto sul lato DC Films (Conrad specifica che la stessa fonte gli aveva svelato a luglio l'arrivo della mini-serie Peacemaker con John Cena, spin-off di The Suicide Squad) rivelando che la scorsa settimana Sony e Marvel si sarebbero accordato per una versione live-action di Miles Morales.

La fonte di Conrad gli ha rivelato che un attore sarebbe già stato scelto per il ruolo, ma il giornalista scrive di non avere idea di chi possa essere, né se lo vedremo in Spider-Man 3.

Tuttavia è bene ricordare che i fan del MCU conoscono già Miles Morales, brevemente citato in Spider-Man: Homecoming dallo zio Aaron Davis, interpretato da Donald Glover. Inoltre, sempre per quel film esiste una scena cancellata in cui Aaron chiama Miles al telefono.

Dato che Spider-Man: Homecoming è ambientato prima del Blip, Conrad ipotizza (o forse sa qualcosa che non può rivelare?) che Miles non sia stato spazzato via da Thanos e che sia cresciuto in quel famoso scarto di cinque anni, e che oggi sia un coetaneo di Peter. Anche il tempismo è perfetto, tra l'altro: dopo il successo ottenuto con Spider-Man: Un Nuovo Universo, il personaggio sarà il protagonista del titolo di lancio di Sony per PlayStation 5 in Spider-Man: Miles Morales.

Rimaniamo in attesa di conferme o smentite: le riprese di Spider-Man 3 iniziano questa settimana, dunque presto o tardi avremo nuovi aggiornamenti per voi in un senso o nell'altro.