Spider-Man: la Sony sta lavorando ad uno stand-alone su Mysterio?

Forse alcuni di voi ricorderanno che prima che Mysterio fosse scelto per Spider-Man: Far From Home, c'erano state delle voci su un possibile film stand-alone alla Sony Pictures, e adesso quelle idee potrebbero aver fatto il giro.

The Illuminerdi infatti riferisce che la Sony Pictures vuole affidare a Jake Gyllenhaal un film solista che ruoti attorno a Mysterio, riciclando un progetto sviluppato prima del sequel di Spider-Man: Homecoming.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli, e come al solito vi invitiamo a considerare queste parole solo come indiscrezioni, ma è sempre più evidente che il nuovo accordo Disney-Sony porterà ad una stretta connessione fra il Marvel Cinematic Universe e lo Spider-Verse, con personaggi come Venom, Kraven the Hunter e Morbius (il cui film godrà di un'apparizione dell'Avvoltoio visto in Homecoming e, secondo i test-screening, anche di Spider-Man) che sembrano puntare in direzione di un cross-over sui Sinistri Sei.

Ovviamente non sarebbe necessario esplorare la storia delle origini di Mysterio dato che Far From Home da questo punto di vista ha già fatto la sua parte, ma lo stand-alone con Gyllenhaal potrebbe servire per spiegare il suo eventuale ritorno in vista dei Sinistri Sei: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che i prossimi appuntamenti Spider-Verse/MCU sono Morbius (luglio 2020), Venom 2 (ottobre 2020) e Spider-Man 3 (luglio 2021).