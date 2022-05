Spider-Man, da Sony confermano: 'Esistono tre filoni di film sull'Uomo Ragno'

Il crossover a cui abbiamo assistito in Spider-Man: No Way Home non ha fatto altro che confermare ciò che già sapevamo: di Peter Parker non ce n'è solo uno. A prenderne atto sono stati anche gli stessi produttori, con Sony che in queste ore ha di fatto confermato l'esistenza di più di un filone di film sulle avventure dell'Uomo Ragno.

Nonostante il buon Tobey Maguire stia spopolando su YouTube in queste ore, però, il nostro sembra al momento esser tagliato fuori dalla questione: le parole Tom Rothman, infatti, sembrano far riferimento esclusivamente al Marvel Cinematic Universe, all'universo di Venom, Morbius e soci e a quello animato di Into the Spider-Verse.

"Ormai abbiamo il nostro business legato a Marvel, che si suddivide in tre filoni. Ci sono i film di Spider-Man [quelli dell'MCU e del cosiddetto villain-verse, ndr], ma attualmente stiamo lavorando anche a due sequel di Un Nuovo Universo, il nostro film d'animazione vincitore dell'Oscar, con Lord e Miller. Speriamo di metterci al lavoro presto sul prossimo film di Spider-Man" sono state le parole di Rothman.

Chissà, vista la rinnovata popolarità del personaggio, che il Peter Parker di Andrew Garfield non possa tornare a fare la sua comparsa in una di queste tre tranche: l'impressione è che Sony non abbia accantonato l'idea! Vediamo, intanto, quali sono gli indizi sul futuro dello Spider-Man targato MCU.