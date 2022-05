Spider-Man, Sony celebra 20 anni al cinema col documentario All Roads Lead to No Way Home

Per celebrare il 20° anniversario della prima uscita di Spider-Man sul grande schermo, la Sony Pictures ha pubblicato Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home, un documentario/retrospettiva di 30 minuti che ripercorre la storia cinematografica di Peter Parker.

All Roads Lead to No Way Home è presentato da JB Smoove e Martin Starr, che interpretano rispettivamente gli insegnanti Julius Dell e Roger Harrington nei film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Per un periodo di tempo limitato, il documentario può essere noleggiato gratuitamente e successivamente trasmesso in streaming tramite Apple TV, Prime Video, Vudu, Microsoft o Redbox. "Unisciti ai nostri ospiti J.B. Smoove e Martin Starr per celebrare i 20 anni di film di Spider-Man!" si legge nella descrizione ufficiale di All Roads Lead to No Way Home. "Dalla trilogia originale di Sam Raimi ai film 'amazing' di Marc Webb fino alla nuova trilogia del regista Jon Watts, porteremo gli spettatori attraverso le star, gli stunt e l'azione, i cattivi e gli eroi e un omaggio a Stan Lee, oltre a qualche altra sorpresa". In calce all'articolo potete gustarvi il trailer di All Roads Lead to No Way Home.

La storia cinematografica di Spider-Man inizia nel 2002, anno d'uscita del primo capitolo della trilogia di Sam Raimi e con protagonista Tobey Maguire, proseguita fino al 2007. Nonostante un quarto Spiderman inizialmente previsto, la Sony riavviò il franchise nel 2012 con il film The Amazing Spider-Man, per la regia di Marc Webb e Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker. Dopo The Amazing Spider-Man 2, uscito nei cinema nel 2014, anche questa saga si è interrotta prima del film successivo, il tanto rimpianto The Amazing Spiderman 3, con Sony che dal 2016 ha iniziato a collaborare con i Marvel Studios per portare Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe: con Tom Holland nel costume del supereroe, Spider-Man ha esordito nel MCU in Captain America: Civil War, per poi tornare in Spider-Man: Homecoming del 2017, Avengers Infinity War del 2018, Avengers: Endgame del 2019 e Spider-Man: Far From Home del 2019. Spider-Man No Way Home ha riunito per la prima volta tutti e tre gli interpreti dell'Uomo Ragno, facendo convergere i rispettivi universi per risultati commerciali sbalorditivi che hanno reso il film il sesto maggior incasso nella storia del cinema.

Ora i fan, lottando quotidianamente con indiscrezioni, rumor e smentite, aspettano con impazienza altre avventure sul grande schermo dei tre supereroi: Sony annuncerà ufficialmente i nuovi film di Spider-Man per Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield? Continuate a seguirci per ogni aggiornamento.