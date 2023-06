Spider-Man, Sony annuncia ufficialmente il live-action di Miles Morales!

Nel giorno del debutto di Spider-Man: Across the Spider-Verse nelle sale italiane, dalla premiere losangelina del film Sony Pictures ha confermato l'arrivo del primo film live-action dedicato a Miles Morales.

Come riportato in esclusiva da Variety, nelle interviste di rito sul tappeto rosso in occasione della prima mondiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, la produttrice Amy Pascal ha confermato che Sony sta sviluppando un film live-action di Spider-Man con protagonista Miles Morales: "Si, lo vedrete" ha confermato la Pascal. "Sta succedendo". Purtroppo, la produttrice non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni o dettagli sul progetto, che potrebbe essere ancora lontano: che il titolo del terzo capitolo della saga animata, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (ovvero 'Oltre il Ragno-Verso'), come avevamo paventato tempo fa possa aprire la strada ad una svolta live-action per il personaggio? Staremo a vedere.

Ricordiamo che Miles Morales, personaggio Marvel Comics creato nel 2011 da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, finora non è mai apparso in forma live-action. Tuttavia, il film Marvel Studios Spider-Man: Homecoming ha confermato che il ragazzino esiste nel MCU, dato che in una scena suo zio Aaron (interpretato da Donald Glover) parla con lui al telefono.

Che cosa vi aspettate da un film live-action di Miles Morales? Sarà ancora dedicato al Ragno Verso e interagirà con la saga di Tom Holland? Ma soprattutto, sarà legato al MCU oppure resterà autonomo? Ditecelo nei commenti!

