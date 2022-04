Spider-Man, Sony annuncia un nuovo spin-off: arriva il film su El Muerto!

E' giornata di grandi annunci in casa Sony: dopo aver confermato l arrivo di Venom 3 e svelato il titolo ufficiale del film animato SpiderVerse 3, durante il panel del CinemaCon di Las Vegas lo studio ha annunciato anche lo spinoff di Spiderman dedicato a El Muerto.

Il film avrà per protagonista il rapper partoriscano Bad Bunny, che interpreterà il villain Marvel El Muerto: il personaggio è apparso per la prima volta nei fumetti Marvel Comics nel 2006, nello specifico tra le pagine di 'Friendly Neighborhood Spider-Man #6', creato da Peter David e Roger Cruz. Si tratta di un lottatore di wrestling chiamato Juan-Carlos Estrada Sanchez che indossa una maschera mistica che gli conferisce abilità sovrumane. Il film ha già una data d'uscita - 12 gennaio 2024 - e Bad Bunny, dal palco del CinemaCon, ha dichiarato: "Avere la possibilità di portare sul grande schermo El Muerto è semplicemente incredibile, per me."

Oltre a El Muerto, ricordiamo che la Sony sta sviluppando anche altri spin-off stand-alone legati a Spider-Man: tra questi Kraven il Cacciatore, previsto per il 13 gennaio 2023, Madame Web, previsto per il 23 luglio 2023, e Spider-Woman, che non ha ancora una data d'uscita. Inoltre, sembrerebbe in sviluppo anche il film dei Sinistri Sei anticipato dal finale di Morbius, mentre i fan attendono novità sui tanto chiacchierati nuovi capitoli di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield e Spider-Man 4 con Tobey Maguire, che però al momento vivono solo nel campo delle speculazioni.

Che cosa ne pensate di questo annuncio a sorpresa sul film di El Muerto? Ditecelo nei commenti!