Spider-Man, su Sky arriva il canale con tutti i film! Ecco quando vedere anche No Home Way

Arriva in prima tv su Sky Cinema l’ultimo avvincente capitolo della saga di Spider- Man, la co-produzione Sony Pictures e Marvel Studios ambientata nel Marvel Cinematic Universe Spider-Man: No Way Home, fenomeno campione d'incassi da quasi due miliardi al box office.

Il film, una superproduzione da 25 milioni di incasso in Italia diretta da Jon Watts e con protagonisti Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Defoe, andrà in onda venerdì 15 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

La pellicola - che nello stesso giorno debutterà anche su Netflix - fa parte anche della programmazione del canale SKY CINEMA SPIDER-MAN (canale 303) che, in occasione dell’attesa prima visione di No Way Home, da sabato 9 a domenica 24 luglio proporrà una programmazione dedicata alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno. Oltre all’ultimo blockbuster MCU, il palinsesto includerà anche: SPIDER -MAN: HOMECOMING e SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, i primi due film “stand-alone” con Tom Holland nei panni del supereroe del MCU; la trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tuta dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst nei panni dell’amata Mary Jane; i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO, con Andrew Garfield protagonista ed Emma Stone nel ruolo di Gwen Stacy; la versione animata premiata con l’Oscar SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO; e infine anche i due film dedicati all'acerrimo nemico di Spider-Man VENOM e VENOM: LA FURIA DI CARNAGE con Tom Hardy nei panni dell'antieroe fotoreporter Eddie Brock.

Vi ricordiamo che Spiderman No Way Home tornerà in sala a settembre con un'edizione estesa ricca di scene inedite che 'rischierà' di eleggere il titolo MCU come il sesto film della storia a superare il tetto dei due miliardi di incasso.