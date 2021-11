Spider-Man No Way Home, i Sinistri Sei contro Peter nel nuovo poster: c'è anche Goblin!

Nella notte italiana è stato pubblicato un poster nuovo di zecca di Spider-Man: No Way Home, nel quale si vede il protagonista affrontare un nuovo ma familiare avversario: Doctor Octopus. Un manifesto che anticipa quello che sarà probabilmente lo scontro principale nella trama del film, diretto da Jon Watts.

Oltre ad Octopus, nel poster vediamo anche i fulmini generati da Electro e le tempeste di sabbia create dall'Uomo Sabbia. Ma su tutti, in alto a destra, spicca niente meno che Goblin.



Per la prima volta nella storia del cinema, Spider-Man, l'amichevole eroe di quartiere, è stato smascherato e non è più in grado di separare la sua normale vita quotidiana dal rischio altissimo di essere un supereroe dall'identità conosciuta.



Quando Spidey (Tom Holland) chiede aiuto a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) la posta in gioco diventa ancora più pericolosa, costringendolo a scoprire cosa veramente significhi essere Spider-Man.



Il film è interpretato da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono tutti i rispettivi ruoli dei film precedenti, con il ritorno di Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange.

Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.



A poche settimane dalla distribuzione del film i fan si chiedono: il nuovo trailer sta per arrivare? Per il momento occorre accontentarsi di un poster che ha comunque generato grande entusiasmo nel popolo Marvel.



Su Everyeye trovate la recensione di Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo del franchise.