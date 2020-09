Spider-Man: i Sinistri Sei entrano nel MCU in questa fan art definitiva

Dopo i rumor sul coinvolgimento di John Cena come Uomo Sabbia in Spider-Man 3, un'artista ha deciso di realizzare delle fan art di tutti i Sinistri Sei, il temibile gruppo di villain che potrebbe creare non pochi grattacapi all'arrampicamuri del MCU.

"Ecco il nuovo poster dei Sinistri 6! Il progetto è finalmente giunto al termine, è stato uno dei lavori più entusiasmanti fatti durante questa schifosa pandemia. Visto che tutto è stato rimandato a data da destinarsi non c'è molto hype nell'aria, quindi non mi sentivo molto motivato a disegnare, ma avete apprezzato molto i cattivi dei Sinistri Sei, quindi eccoci qui", scrive su Instagram Jackson Caspersz, dopo che aveva pubblicato singolarmente i personaggi.

Dato che la Marvel non si fa mai troppi problemi nell'assumere attori di caratura mondiale per i suoi cinecomics, ciascun villain ha il volto di un interprete famoso: Michael Mando è Scorpion, Aaron Paul è Electro, John Cena Sandman, Jason Momoa ha rinunciato al tridente di Aquaman ed è qui rappresentato nei panni di Kraven, mentre Javier Bardem è il Doctor Octavius e Matthew McConaughey figura come Green Goblin. Sebbene manchi all'appello il Volture di Michael Keaton (che nel frattempo, tanto per confondere le idee, sembra pronto a tornare nei panni di Batman), il team assemblato non è niente male.

Nei piani originali, i Sinistri Sei sarebbero dovuti comparire già nello Spider-Man con Andrew Garfield, ma il progetto si è interrotto al secondo film, per cui sono in molti ad attendere la loro comparsa all'interno del MCU, e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con un altro inevitabile spoiler di Tom Holland. Cosa ne pensate degli attori proposti? Potrebbero essere delle valide scelte?