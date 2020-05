Spider-Man, Shameik Moore sarà Miles Morales in un live-action? Cosa ne pensa l'attore

Nella notte l'attore Shameik Moore, doppiatore di Miles Morales nel film Oscar per l'animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse, ha parlato della possibilità di interpretare il personaggio anche in un lungometraggio live-action.

Come potete vedere nel post pubblicato su Twitter che vi proponiamo in calce all'articolo, la star ha definito l'eventualità un vero e proprio sogno, ma ha anche ammesso che sarebbe difficili da realizzare dato che non ha più l'età per interpretare un liceale.

"Questo sarebbe un sogno che diventa realtà, ma probabilmente sarò troppo vecchio per farlo quando alla fine saranno pronti a cominciare" ha scritto il doppiatore di Miles con un pizzico di rammarico. Tuttavia, non si è tirato indietro con il secondo tweet, che trovate sempre in basso: "Se decidessero di farlo, sarei onorato."

Sebbene un film live-action legato al mondo di Spider-Verse non sia ancora stato confermato dalla Sony, lo studio non ha intenzione di rinunciare a quella che è sicuramente la sua IP più preziosa: anche se al momento la major sembrerebbe interessata a sviluppare film con i villain di Spider-Man come Morbius, Venom Let There Be Carnage e altri progetti, sicuramente prima o poi una versione live-action di Miles Morales arriverà sul grande schermo, magari perfino legata al MCU.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che la Sony sta sviluppando anche il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse, che arriverà nel 2022, e uno spin-off tutto al femminile con Spider-Gwen. Per altri approfondimenti, scoprite il cameo di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland scartato dal primo film.