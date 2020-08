Spider-Man, sensazionale fan-art immagina il film con Maguire, Garfield e Holland

Se siete fra coloro che desiderano una versione live-action dello Spider-Verse con protagonisti Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, probabilmente il poster fan-made che vi proponiamo oggi vi farà solo del male.

Guardate i tre attori del celebre arrampicamuri della Marvel unirsi per la prima volta nelle due locandine in calce all'articolo, una con e una senza maschera: cosa ve ne pare? Vorreste che un film del genere venisse annunciato già domani, vero?

Vi ricordiamo che Tobey Maguire è stato il primo ad assumere il ruolo di Spider-Man quando ha interpretato Peter Parker nella trilogia di Sam Raimi dei primi anni 2000; abbandonati i piani per un quarto film della coppia Raimi-Maguire, la Sony qualche anno dopo ha provato a riavviare il franchise con la saga di The Amazing Spider-Man, con Garfield nel ruolo del protagonista, ma il sequel del 2014 The Amazing Spider-Man 2 - arrivato nel momento di popolarità sempre crescente del MCU ma separato da esso - non è stato accolto positivamente né dalla critica né dal pubblico, due fattori che spinsero la Sony allo storico accordo con la Disney che avrebbe consegnato ai fan il giovane Spider-Man di Tom Holland.

Il prossimo di questa terza saga, Spider-Man 3 dell'MCU, è stato recentemente posticipato da novembre 2021 a dicembre 2021 e la produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno. Inoltre, ci sono rumor abbastanza insistenti secondo cui Holland apparirà anche in alcuni dei film dello Spider-Verse live-action di Sony, come Venom: Let There Be Carnage e Morbius, entrambi posticipati dal 2020 al 2021.

Per altri approfondimenti guardate il provino originale di Tom Holland per Captain America: Civil War, film del debutto del personaggio nel MCU.