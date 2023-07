Spider-Man, dove sei? La vera New York inneggia al supereroe dopo il crollo di una gru

Si dice spesso che i supereroi esistono soltanto nei film e lo sanno bene anche i newyorchesi, che ieri hanno vissuto attimi di terrore quando una gru è crollata a Hell's Kitchen, provocando il ferimento di alcune persone. Un evento che probabilmente sul grande schermo sarebbe stato evitato da un intervento provvidenziale.

Dopo che i video del crollo hanno fatto il giro del web, alcuni fan della cultura pop hanno tratto la medesima conclusione: era un lavoro adatto a Spider-Man.

Diversi utenti sul web - mentre nutrono una speranza per Spider-Man 4 - si sono chiesti ironicamente:"Dov'è Spider-Man?". Una piega leggera e ironica presa da un evento molto serio che ha ferito dodici persone.



D'altronde New York è la città nella quale sono ambientate le avventure di Peter Parker/Spider-Man, uno dei personaggi più amati di Marvel Comics e interpretato sul grande schermo da attori del calibro di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Tutti e tre si sono ritrovati nell'ultimo capitolo MCU sull'Uomo Ragno, Spider-Man: No Way Home.

Ieri Spider-Man non è intervenuto ma per fortuna nessuna persona tra quelle coinvolte ha perso la vita. L'incidente è avvenuto nell'area di Hudson Yard, tra la decima e la quarantunesima strada poco prima delle 8.00 del mattino.



Momenti di terrore che le persone hanno tentato in qualche modo di esorcizzare riferendosi a colui che nei film vaga per i grattacieli combattendo il crimine e proteggendo la Grande Mela. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Spider-Man: No Way Home.