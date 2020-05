Spider-Man, scoprite l'aumento mostruoso dei profitti della Sony nel 2019

Da Tokyo, la Sony Corp ha riportato i suoi guadagni per l'intero anno 2019 questa mattina, segnando un aumento del 28,4% degli utili per la divisione Sony Pictures Entertainment.

La società ha registrato un mostruoso $628 milioni di proventi operativi, in aumento rispetto ai $489 milioni dell'anno precedente: questa impennata, che coprirà la compagnia fino a marzo 2020 compreso, è dovuta agli incredibili risultati di un certo numero di blockbuster mondiali, dato che rispetto al 2018 sono arrivati titoli come Spider-Man: Far From Home, Jumanji: The Next Level e Bad Boys For Life. I ricavi nel segmento Pictures sono stati di $9,32 miliardi nell'anno fiscale 2019, superiore rispetto agli $8,87 miliardi nello stesso arco di tempo dell'anno precedente.

L'ultimo film Spider-Man di Sony/Marvel ha incassato a livello globale $1,31 miliardi, mentre sotto le vacanze natalizie Jumanji: The Next Level ha totalizzato $797 milioni in tutto il mondo e Bad Boys For Life nelle prime settimane del 2020 ha raggiunto i $419 milioni.

Guardando al futuro, la Sony ha dichiarato in una nota sugli utili: “La pubblicazione in sala è sempre molto importante ma, a causa dell'impatto del Coronavirus, una volta che la situazione si sarà risolta e potremo tornare a distribuire i film al cinema le persone potrebbero decidere di rimanere in casa per vedere i film. Quindi potrebbe volerci del tempo. Se ciò accadrà, dovremo discutere di nuovi modi di distribuzione e in futuro potremmo utilizzare lo streaming online per i nostri prodotti."

