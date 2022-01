Spider-Man: scopriamo chi è il più forte tra Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield

Nel nostro nuovo video, realizzato per il canale Everyeye Plus, cerchiamo di capire chi è lo Spider-Man cinematografico (in live-action) più forte del Multiverso Marvel. Tutti hanno caratteristiche comuni, ma anche delle sostanziali differenze che li rendono unici e non intercambiabili fra loro. Voi chi preferite tra Holland, Maguire e Garfield?

Certo, fra i tre Spider-Man cinematografici quello che forse esce come il più "debole" è probabilmente lo Spider-Man di Andrew Garfield, anche perché viziato dal fatto di essere apparso in meno film nel suo franchise, solo due, e di non aver affrontato abbastanza villain tali da renderlo lo Spider-Man più forte di tutti. A questo punto la sfida è a due tra lo Spider-Man di Tobey Maguire e quello di Tom Holland, attualmente in carica nel Marvel Cinematic Universe. Maguire ha dalla sua le ragnatele organiche (quindi una scorta potenzialmente infinita) mentre Holland è dotato delle armature iper-tecnologiche delle Stark Industries (o almeno lo era fino a Spider-Man: No Way Home).

Cliccate sul video postato sopra per scoprire come la pensiamo noi in merito alla questione.

Negli ultimi giorni, inoltre, sono uscite molte dichiarazioni di Andrew Garfield che finalmente si sta sfogando dopo aver negato per mesi e mesi di essere nel film insieme a Holland e Maguire. Ad esempio, recentemente ha dichiarato che una battuta divertente di una sua scena è stata improvvisata da Zendaya e per questo ha elogiato la giovane attrice.

Quando Peter Parker/Garfield appare nel film, Zendaya inizia a colpirlo con dei pezzetti di pane. A quanto pare questa reazione è stata unicamente un'iniziativa di Zendaya, approvata subito dal regista:"All'inizio Zendaya prende un candelabro o qualcosa con cui minacciarmi nella prima scena in cui appaio, ma poi c'era questo cestino di pane. E lei diceva 'Posso soltanto lanciargli del pane?' E il regista, Jon [Watts] diceva 'Sì, lanciagli del pane'".

