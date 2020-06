Spider-Man: scopri quale personaggio sei in base al tuo segno zodiacale!

Spider-Man è uno degli eroi più amati dai fan Marvel e il suo universo è stato raccontato in diversi film e in varie versioni. Dalla trilogia di Sam Raimi agli inizi degli anni 2000, al dittico di The Amazing Spider-Man di Marc Webb fino all'ingresso nel Marvel Cinematic Universe con un giovanissimo Peter Parker, interpretato da Tom Holland.

I protagonisti dell'universo di Spider-Man sono stati ora associati ad ognuno dei segni zodiacali e ora i fan possono scoprire a quale personaggio sono associati in base al loro segno zodiacale.

Ecco che scopriamo come l'Ariete sia connessa a Mary Jane Watson, con la quale condivide il coraggio e la determinazione.

Il Toro viene associato a zia May, in relazione al suo carattere tosto e agguerrito.



Lealtà, emotività, simpatia e persuasione sono prerogative del Cancro, associabili al personaggio di Gwen Stacy, il primo grande amore di Peter Parker.

Lo Scorpione non può che essere Harry Osborn, migliore amico di Peter e poi trasformatosi in rivale. Testardo, intraprendente, amico sincero ma talvolta sanguigno.

