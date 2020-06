Spider-Man, scoperto un CLAMOROSO easter-egg del Goblin di Raimi in Un Nuovo Universo

Un accanito fan della Marvel ha scoperto un clamoroso easter-egg dedicato al celebre villain Goblin dello Spider-Man di Sam Raimi nel film Un Nuovo Universo, opera animata prodotta dalla Sony e vincitrice del Premio Oscar.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il famoso grido del villain interpretato da Willem Dafoe nel classico del 2002 è stato segretamente inserito all'interno del sound design di Un Nuovo Universo: quando sul social network Twitter l'utente @ifilmwhatever ha portato all'attenzione dei suoi follower questo dettaglio nascosto, il compositore della colonna sonora del film Daniel Pemberton è intervenuto di persona, apparentemente confermando la teoria.

La scoperta è stupefacente, dato che nel film animato il suono non è evidenziato in alcun modo e per trovarlo bisogna davvero aguzzare l'udito: non a caso il dettaglio è rimasto segreto fino ad oggi. Complimenti ai fan per averlo scovato.

Per altri approfondimenti, vi segnaliamo che recentemente è stato anche scoperto il significato nascosto del numero 42, una cifra che nel film animato con protagonista Miles Morales compare numerose volte: per mesi i fan si sono interrogati sul motivo per cui i creatori dell'opera l'avessero inserito con così tanta insistenza, e per scoprirlo vi basterà cliccare sul link evidenziato all'inizio del paragrafo.

