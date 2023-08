Spider-Man si scontrerà con Kingpin in Daredevil: Born Again? I rumor su Tom Holland!

Tra tutti i personaggi confermati in Daredevil: Born Again non figura il Peter Parker interpretato da Tom Holland, eppure, stando alle dichiarazioni rilasciate da un noto insider, il personaggio potrebbe iniziare una disputa (prettamente legale) nientemeno che con Wilson Fisk, il famigerato Kingpin del crimine.

L'insider proviene dal team di produzione che ha lavorato a Daredevil: Born Again: in particolare, la prima parte dello show riguarderà questioni legali che ribalteranno il rapporto tra bene e male, con Spider-Man che rappresenta uno dei due lati, Wilson Fisk l'altro.

Stavolta, l'eroe di quartiere non potrà più fare affidamento ai suoi poteri più classici, perché l'aula di tribunale, con tutto il complesso sistema legislativo che ne deriva, potrà riservargli più di una spiacevole sorpresa... La resa dei conti getterà le basi per tutte le responsabilità inerenti il mondo dei supereroi, in una dinamica che richiama (almeno in parte) la pellicola MCU del 2016 Captain America: Civil War.

Creato da Matt Corman e Chris Ord, i 18 episodi di Daredevil: Born Again debutteranno su Disney+ all'inizio del 2024 e rientreranno perciò nella Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe. Nel cast ricordiamo l'immancabile Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, a cui si aggiunge, appunto, Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), ma anche Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) e Sandrine Holt (Vanessa Fisk). La prima puntata sarà diretta da Michael Cuesta.

In molti pensano che lo show si rivelerà un flop, o che non riporterà il MCU ai livelli della Fase Quattro: eppure, Vincent D'Onofrio di Daredevil: Born Again invita alla pazienza.