Spider-Man, scena di sesso tra Peter e MJ? Ecco cosa ne pensano Tom Holland e Zendaya

Mentre gli incassi di Spiderman No Way Home sono già da record in Italia, Tom Holland e Zendaya proseguono il tour promozionale per il nuovo cinecomic targato Sony e Marvel.

Nello specifico, alle due star è stato chiesto cosa ne pensano di una eventuale futura scena di sesso tra Peter Parker e MJ, un'idea sulla carta in linea con il concetto di 'crescita perpetua' del protagonista all'interno del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia la saga di Kevin Feige, come sappiamo, è abbastanza 'pudica' da questo punto di vista, con gli argomenti relativi alla sfera sessuale utilizzati quasi al cento per cento come momento comico.

E infatti, parlando con Yahoo!, Tom Holland e Zendaya hanno dichiarato: "Non penso che sia appropriato per il franchise di Spider-Man", ha riflettuto l'interprete di Peter Parker. "Siamo ancora molto giovani. Se dovesse esserci un domani per questo personaggio, forse un giorno potremo esplorare quell'aspetto. Ma al momento, questo è un film sulla celebrazione delle amicizie e dell'amore giovanile". Zendaya ha aggiunto: "Peter Parker è come un fratellino per il pubblico. Forse nessuno vuole vedere Peter Parker che fa sesso! Sarebbe orribile."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, ecco quante sono le scene post credit di Spiderman No Way Home.