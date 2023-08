Spider-Man e quella scena finale con Mysterio: 'Un momento alla Iron Man'

Sono state di recente rivelate delle scene alternative in Spider-Man: No Way Home con Tobey Maguire e Andrew Garfield. I produttori del film hanno parlato anche del capitolo precedente della saga Spider-Man: Far From Home e della sua conclusione.

Il sequel Spider-Man: No Way Home riprende da dove si era interrotto il film precedente, affrontando le conseguenze della rivelazione al mondo del vero nome dell'Uomo Ragno.

Nel libro Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie, pubblicato di recente, lo scrittore Chris McKenna ha condiviso il suo punto di vista su quella che si è rivelata essere la versione particolare del momento "Io sono Iron Man" di Peter Parker.

“Peter ha avuto il suo momento "Io sono Iron Man", ma non ha avuto la possibilità di farlo da se, a differenza di Tony. Gli è stato imposto dalla tomba di Mysterio. Quando abbiamo concluso l'ultimo film, ci siamo detti: 'Wow, abbiamo davvero fatto esplodere le cose... come faranno i prossimi sceneggiatori a uscire da questo pasticcio?' E ora eccoci qui”.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha aggiunto:

"Sapevamo che dopo Far From Home non potevamo sottrarci al fatto che la sua identità fosse stata rivelata. Ormai è così, e questo è stato il nostro il punto di partenza. Con gli sceneggiatori Erik Sommers e Chris McKenna, il regista Jon Watts e la produttrice Amy Pascal, ci siamo seduti al tavolo e abbiamo iniziato a fare brainstorming".

Spider-Man: No Way Home è stato un successo al botteghino, con un guadagno totale di 1 miliardo e 691 milioni di dollari. Il film ha avuto anche un buon riscontro dalla critica (qui potete trovare la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home) e dal pubblico.