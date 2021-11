Spider-Man, Sandra Bullock smentisce le voci: 'Non sono materiale da Marvel'

Il Marvel Cinematic Universe è diventato ormai da un po' di anni una delle mete più ambite delle star di Hollywood: nonostante l'incredibile appeal che tutti riconoscono al franchise, però, non tutti sembrano intenzionati a cedere al fascino di film come Spider-Man: No Way Home. Un esempio, in tal senso, è Sandra Bullock.

L'attrice di The Blind Side è stata negli ultimi giorni al centro di voci che la vorrebbero come papabile Madame Web nei futuri film di Spider-Man targati MCU (a proposito, si parla già di un film su Miles Morales in sviluppo per il post-Tom Holland): Bullock ha però smentito categoricamente le indiscrezioni, affermando di non essere "materiale da Marvel".

"Sai quante cose sarei riuscita a far fare in casa a mio figlio se avesse sentito questo rumor? Chi avrebbero detto che sarei stata? La nonna [di Peter Parker] o qualcosa del genere?" ha scherzato l'attrice, prima che Jimmy Kimmel potesse spiegarle chi fosse la Madame Web che secondo queste voci sarebbe stata chiamata a interpretare.

Insomma, niente Sandra Bullock per l'MCU: vi sarebbe piaciuto vederla in un ruolo legato a Spider-Man? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali teorie hanno partorito i fan circa il colore dei fulmini di Electro in Spider-Man: No Way Home.