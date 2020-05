Spider-Man di Sam Raimi: quanto bene ricordate il cinecomic con Tobey Maguire?

Diciotto anni fa l'MCU non era ancora nato e i film sui supereroi erano più sporadici. Sam Raimi inaugurò una delle trilogie più amate dagli spettatori, grazie alla Sony, con il primo film Spider-Man uscito nelle sale nel 2002. Molti fan ritengono i primi due film della saga dei veri e propri gioielli e BuzzFeed ha deciso di metterli alla prova.

Nel test proposto dal magazine online americano, ai fan vengono poste domande come 'Cosa stava facendo Peter Parker quando venne morso dal ragno?', oppure 'Quali sono le prime parole di Norman quando si sveglia dopo che l'esperimento è andato storto?'. Domande che per alcuni appassionati potrebbero risultare molto facili ma che certamente sono un modo per ripercorrere uno dei migliori cinecomic mai realizzati.



Spider-Man vede Tobey Maguire nel ruolo di Peter Parker, un giovane e imbranato studente che dopo esser stato morso da un ragno radioattivo sviluppa dei poteri incredibili che gli consentono di possedere una forza sovrumana e generare ragnatele, con le quali poter volteggiare da un edificio all'altro. Parker diventerà quindi Spider-Man, l'uomo ragno che vigilerà sulla città di New York, ma dovrà tenere all'oscuro la sua famiglia e il suo grande amore, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst).

Il capolavoro di Sam Raimi compie 18 anni e proprio in questo periodo si sta ricordando la saga che aprì i grandi titoli di successo di origine fumettistica al cinema nei primi anni 2000.

In cantiere dovrebbero esserci altri due spin-off targati Sony Pictures. Per quanto riguarda Spider-Man, se volete mettervi alla prova trovate al link della fonte il test di BuzzFeed per scoprire quanti dettagli conoscete del film.