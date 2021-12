Spider-Man di Sam Raimi: perché Tobey Maguire spara ragnatele organiche?

La versione di Spider-Man di Tobey Maguire diretta da Sam Raimi è famosa per essere estremamente accurata rispetto al materiale originale del fumetto, tuttavia una delle poche differenze riguarda l'assenza di spara-ragnatele in favore di un fluido organico.

Per gran parte dei suoi quasi 60 anni di esistenza, infatti, Spider-Man nei fumetti - e nei vari adattamenti che ne sono conseguiti - ha utilizzato sempre i suoi iconici dispositivi tecnologici montati sul polso e noti come 'spara-ragnatele', una tecnologia di sua creazione che gli permette di, appunto, sparare ragnatele dopo averli azionati. Nei fumetti (e nei film con Andrew Garfield e Tom Holland) Peter ha inventato personalmente gli spara-ragnatele e il fluido per fabbricare le ragnatele, usandoli per volteggiare sopra la città oppure come arma non letale da sparare verso i criminali.

Tuttavia, lo Spider-Man di Tobey Maguire produce ragnatele organiche direttamente dal suo corpo, un'assoluta novità introdotta nei film di Sam Raimi (e che, come tutte le novità, all'inizio non venne accolta benissimo dai fan più integralisti).

Non tutti sanno però che quest'idea si deve a James Cameron, che aveva intenzione di realizzare un film su Spiderman insieme a Leonardo DiCaprio: il regista di Terminator e Avatar iniziò a lavorare al progetto, e siccome il suo cinema è sempre stato ossessionato dal conflitto tra organico e inorganico (come abbiamo ricordato nel nostro Everycult su Avatar) pensò che il suo Spider-Man potesse sparare le sue ragnatele direttamente dal proprio corpo.

Il progetto di Cameron però si arenò durante il suo sviluppo, e qualche anno dopo attirò l'interesse di Sam Raimi, il quale cambiò tantissime cose ma decise comunque di conservare quello spunto particolarmente originale. Anche perché, stando a quanto dichiarò in seguito lo stesso Raimi, secondo lui non era credibile per il suo film che uno studente delle superiori, per quanto geniale, potesse disporre delle risorse necessarie per costruire un dispositivo tecnologico (e una rete sintetica) che nessuna azienda privata o ente governativo avrebbe potuto realizzare.

