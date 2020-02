Lo Spider-man di Sam Raimi entra nel mondo di Doctor Strange, in questa fan art

La notizia che vuole Sam Raimi in trattative per Doctor Strange ha fatto il giro del mondo, e i fan si sono già messi all'opera. Uno di loro ha pubblicato su Twitter un artwork decisamente interessante.

L'utente in questione si fa chiamare bosslogic, e ha anticipato un po' il pensiero di tutti. Ha ritratto l'iconica mano di Spider-man mentre spara una ragnatela attraverso un portale dimensionale. La tuta di Spider-man è ovviamente quella già vista nei tre film diretti da Raimi tra il 2002 e il 2007.

Una sorta di celebrazione del regista che potrebbe piazzarsi dietro la macchina da presa di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, certo, ma anche qualcosa di più. Nelle ultime settimane si sono succeduti vari rumor, molti dei quali infondati, che volevano delle versioni alternative degli eroi in Doctor Strange. Un po' come avvenuto nel crossover dell'Arrowverse (Crisi Sulle Terre Infinite), il Multiverse of Madness potrebbe riportare sugli schermi gli Spider-man di produzioni cinematografiche precedenti al MCU, un meccanismo meta-cinematografico che potrebbe far piacere anche ai fan Marvel.

Ovviamente, ancora non ci sono conferme in merito e potrebbe essere tutto frutto della fantasia degli spettatori più nostalgici, ma c'è da dire che farebbe un certo effetto vedere riuniti in un unico film Tobey Maguire, Tom Holland, e magari anche Andrew Garfield. Se non altro, sarebbe l'occasione perfetta per mettere in mostra il classico umorismo dell'Uomo Ragno, anche se forse il povero Doctor Strange si ritroverebbe a fare i conti con almeno tre versioni dello stesso eccentrico personaggio.

Non sarebbe la prima volta che l'arrampica-muri si imbatte in realtà molteplici e universi condivisi. Il film di animazione Spider-man un nuovo universo avrà un seguito, probabilmente basato ancora una volta sulle versioni alternative dell'eroe.