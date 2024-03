Spider-Man, Sam Raimi dirigerà ancora Tobey Maguire: lo svela star di No Way Home

Mentre Marvel Studios e Sony Pictures stanno trattando per decidere insieme il futuro della saga cinematografica di Spider-Man, un noto attore del franchise potrebbe essersi lasciato sfuggire un clamoroso dettaglio sul regista Sam Raimi e l'attore Tobey Maguire.

L'attore Thomas Haden Church, interprete del villain Uomo Sabbia sia in Spider-Man 3 di Sony che in Spider-Man: No Way Home dei Marvel Studios, nel corso di una recente intervista promozionale con Comicbook ha dichiarato che il regista Sam Raimi dirigerà nuovamente Tobey Maguire nei panni di Spider-Man, in un progetto del quale vorrebbe sicuramente far parte anche lui con il suo Flint Marko. L'attore ha detto: "Sam farà un altro Spider-Man con Tobey. Almeno è quello che ho sentito dire io. E lasciatemelo dire, se ciò accadesse davvero, probabilmente organizzerò una campagna per ottenere almeno un cameo."

Dopo la pubblicazione di queste dichiarazioni, gli insider hanno fatto a gare a offrire la loro specifica: escludendo un revival di Spider-Man 4 del 2011, le opzioni suggerite dalle parole di Thomas Haden Church ci portano infatti verso due direzioni possibili, vale a dire Sam Raimi come regista di Spider-Man 4 con Tom Holland, per il quale Sony e Marvel si verranno incontro bilanciando elementi 'di strada' con elementi del Multiverso (e quindi il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, come da desiderio di Sony) oppure Sam Raimi regista di Avengers: Secret Wars, un progetto che dovrebbe includere anche lo Spider-Man di Tobey Maguire. Come riporta My time to shine hello, del resto: "Credo sia un po' confuso ma non totalmente fuori strada", ha scritto lo scooper citando Thomas Haden Church.

Al momento chiaramente non ci sono conferme ufficiali, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati per le prossime novità.