Quella volta che Spider-Man ha salvato Tom Holland e Zendaya da una multa

Mentre si continua a parlare dei possibili registi di Spider-Man 4, la co-protagonista della saga Zendaya ha rivelato un simpatico retroscena legato alla popolarità raggiunta da lei e dal suo compagno nella vita reale Tom Holland.

I due attori, interpreti rispettivamente di Peter Parker e MJ nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, come saprete grazie alla saga di Spider-Man hanno iniziato una relazione che prosegue ormai da diversi anni: e proprio parlando della sua storia d'amore con Tom Holland nel corso di una recente intervista promozionale per Challengers di Luca Guadagnino, ospite al Jimmy Kimmel Live, Zendaya ha raccontato come le credenziali da supereroe del suo ragazzo li abbiano tirati fuori dai guai con la polizia.

"Tom e io stavamo correndo ad una lezione di spin con mia madre. Eravamo in macchina e stavamo andando effettivamente un po' troppo veloci, perché eravamo in ritardo. La polizia ci ha fermato e stava per farci una multa, ma hanno riconosciuto che lui era Spider-Man e ci hanno lasciati andare con un avviso!". Curiosamente è la seconda multa che Tom Holland riesce ad evitare grazie al suo ruolo da supereroe nei film Marvel: in passato, infatti, l'attore raccontò di essere scampato ad una contravvenzione per aver portato a spasso il suo cane senza guinzaglio a Central Park, anche se in quell'occasione l'agente lo scambiò per Tom Hiddleston, interprete di Loki.

