Spider-Man salva Deadpool dalle fiamme in questa divertente fan-art

Del terzo capitolo dello Spider-Man cinematografico di Tom Holland si sa ancora pochissimo, visto che gli addetti ai lavori sono ancora alle prese con la sceneggiatura e le riprese non inizieranno in tempi brevi. Eppure i fan continuano a sognare, attraverso fan-art e altro, una eventuale presenza di Deadpool.

Online, infatti, è apparsa una divertente fan-art che ritrae l'Arrampicamuri della Marvel salvare dalle fiamme di un incendio il Mercenario Chiacchierone, che non fa che dimostrare platealmente la sua goduria nell'essere salvato dal rivale. La fan-art è stata condivisa da apexform come nona parte di una Heroes Art Challenge, che spera di vedere la coppia di eroi riunita nell'atteso Spider-Man 3.

Del terzo capitolo non sappiamo ancora molto, eravamo rimasti che dopo la rivelazione del Daily Bugle tutto il mondo è al corrente della vera identità di Spider-Man, che dunque oltre al nuovo antagonista dovrà vedersela anche con la legge. Un'ottima occasione, molti potrebbero pensare, per introdurre un'avvocato come Jennifer Walters (aka She-Hulk) che aiuti il giovane Peter a difendersi dalle accuse di J. Jonah Jameson, potenziale crossover anticipato da alcuni rumor ma di cui per il momento non esistono indizi concreti.

Inoltre, tra le tante partecipazioni richieste a gran voce dai fan della Marvel c'è anche quella di Matt Murdock/Daredevil: stando alle parole di Charlie Cox, tuttavia, sembra che per ora non ci sia davvero nulla in ballo: "Non ho sentito queste voci, ma sicuramente non riguardano il mio Daredevil. Io non c'entro nulla. Se è vero, non riguarda me. Sarà con un altro attore" ha dichiarato il protagonista della (s)fortunata serie Netflix.