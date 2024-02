Spider-Man, la saga animata di Miles Morales durerà altri due film? Grosse novità

Mentre si parla della faida interna tra Sony e Marvel per Spider-Man 4, in queste ore sono emersi nuovi rumor sul futuro del franchise animato di Spider-Man: Miles Morales.

Come noto, infatti, la saga nasce come una trilogia composta da Un nuovo universo, Across the Spider-Verse e dal futuro Beyond the Spider-Verse, ma stando agli ultimi aggiornamenti pare che Sony abbia deciso di puntare maggiormente sul suo franchise animato, probabilmente dopo l'ennesimo fallimento del franchise live-action che in questi giorni se la sta vedendo con il flop su tutta la linea di Madame Web.

Il famoso insider Daniel Richtman, infatti, in queste ore ha parlato di due nuovi film animati di Spider-Man in cantiere in casa Sony: lo scooper purtroppo non fornisce ulteriori dettagli in merito, ma in precedenza era stato riportato che la major aveva iniziato i lavori per un film animato di Spider-Man vietato ai minori sebbene al momento non è chiaro se questo progetto faccia parte dei due titoli citati da Richtman o se in totale i progetti in sviluppo siano tre. Tuttavia, ci aspettiamo che la storia di Miles Morales finisca con Beyond the Spider-Verse, soprattutto dopo che la stessa Sony ha confermato che il film live-action di Miles Morales dovrebbe arrivare dopo Beyond e dopo Spider-Man 4 di Tom Holland.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.