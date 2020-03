Spider-Man: da sabato 14 Sky Cinema apre un canale interamente dedicato al supereroe

Da domani sabato 14 fino a a giovedì 26 marzo su Sky Cinema accende un canale completamente dedicato alle incredibili avventure di Spider-Man, con una programmazione speciale che includerà tutti gli adattamenti cinematografici arrivati nel corso degli anni.

Dalla trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire composta da Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3, passando per i due film di Marc Webb con Andrew Garfield The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro fino ad arrivare ovviamente ai due popolarissimi capitoli del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home di Jon Watts con Tom Holland, il canale trasmetterà anche il vincitore dell'Oscar per il miglior film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo e lo spin-off Venom con Tom Hardy.

L'appuntamento da non perdere è quello per lunedì 16 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e dalle 21.45 su Sky Cinema Spider-Man con la prima tv di Far From Home, ultimo capitolo della Infinity Saga del MCU. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nell'apposita collezione dedicata. Insomma, l'iniziativa perfetta per questi giorni di quarantena a causa dell'epidemia di Coronavirus.

Nato dalle visionari menti di Stan Lee e Steve Ditko, Peter Parker è diventato nel tempo una delle icone più celebri della cultura popolare, con milioni di fan in tutto il mondo. Per altri approfondimenti scoprite le ultime novità su Spider-Man 3, nuovo capitolo MCU in arrivo a luglio 2021, e recuperate un saggio sui temi di prestigio e mitologia in Spider-Man: Far From Home.