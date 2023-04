Spider-Man, Russell Crowe promette: 'Il film di Kraven sarà molto dark'

Le riprese principali di Kraven sono terminate da quasi un anno e nonostante la data d'uscita si stia inesorabilmente avvicinando, le informazioni sul nuovo spin-off di Spider-Man sono ancora molto scarse. Per fortuna però che c'è Russell Crowe.

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film L'esorcista del Papa, dal 13 aprile solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, l'attore ha avuto modo di parlare del prossimo spin-off di Spider-Man dedicato al villain Kraven il Cacciatore (che al momento ha una data d'uscita nei cinema di tutto il mondo fissata per il prossimo 6 ottobre) anticipando un cinecomix molto più dark di quanto il pubblico possa aspettarsi.

"Non ho ancora avuto modo di vederlo nella sua interezza", ha ammesso Russell Crowe a Comic Book Resources, "ma so che presto faremo un'ultima sessione di riprese aggiuntive. Ho una scena da girare tra un paio di settimane. Il regista, JC Chandor, è davvero entusiasta di quello che abbiamo fatto ed è convinto che il pubblico amerà il film. Per quanto mi riguarda, Kraven è un film inaspettatamente molto dark."

Del resto nella sua carriera il regista JC Chandor si è fatto un nome con opere come Triple Frontier, Margin Call, All is Lost e A most violent year, non esattamente film scanzonati. La sceneggiatura è firmata dallo scrittore di The Equalizer Richard Wenk e dal duo di sceneggiatori Art Marcum e Matt Holloway, i cui crediti includono Iron Man dei Marvel Studios, Punisher: War Zone e Uncharted.

Kraven Il Cacciatore non si è ancora mostrato al grande pubblico né con trailer né con immagini ufficiali, quindi rimanete sintonizzati.