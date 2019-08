Spider-Man, rottura Disney-Sony: i fan MCU vogliono uno stand-alone su Scimmia Notturna

Dopo la rottura fra Disney e Sony il futuro di Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe è improvvisamente incerto, nonostante Far From Home lo abbia dipinto come erede di Iron Man e futuro del progetto Marvel Studios.

Nulla è ancora deciso sulla carta, ma nel frattempo i fan non sono disposti a perdere Tom Holland e il regista Jon Watts; ecco perché c'è già chi pensa che Kevin Feige debba mettere in produzione un film stand-alone su Scimmia Notturna, l'alter-ego usato da Peter in Spider-Man: Far From Home per nascondere al mondo il fatto che Spider-Man fosse in Europa.

Come vi abbiamo ricordato in un articolo pubblicato qualche ora fa, Tom Holland ha completato il suo contratto e non è più obbligato, ad oggi, a vestire nuovamente i panni di Spider-Man: evidentemente pr un eventuale Spider-Man 3 del MCU le due parti si sarebbero dovute sedere e decidere un nuovo contratto, ma per il momento c'è una guerra fredda in atto e non è chiaro come si evolverà la situazione; quel che è certo, però, è che Tom Holland ad oggi è libero e potrebbe scegliere di non tornare per un eventuale film prodotto interamente dalla Sony (che l'attore ha smesso di seguire sui social)

I prossimi progetti dei Marvel Studios comprendono Black Widow, The Falcon e The Winter Soldier, The Eternals, Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, What If?, Occhio di Falco e Thor: Love and Thunder.