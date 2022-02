Spider-Man, Robert Pattinson: Tom Holland indossava il costume prima di ottenere il ruolo

Robert Pattinson è stato ospite al Jimmy Kimmel Live nelle scorse ore, e oltre ad aver presentato una nuova clip di The Batman l'attore ha raccontato anche un simpatico aneddoto su Tom Holland e Spider-Man.

Forse non tutti sanno che, prima di diventare i nuovi Batman e Spider-Man, Robert Pattinson e Tom Holland hanno recitato insieme in Civiltà Perduta di James Gray: il film d'avventura, uscito nel 2016, racconta di una vera spedizione alla ricerca di una città perduta dell'Amazzonia e venne acclamato dalla critica. In quel film Pattinson ha recitato nel ruolo dell'esploratore Henry Costin, con Tom Holland nel ruolo del giovane Jack Fawcett, il figlio del protagonista (interpretato da Charlie Hunnam).

Le riprese si sono svolte nel periodo in cui Tom Holland aveva fatto il privino per Captain America: Civil War, ma Robert Pattinson ha raccontato a Jimmy Kimmel che, nonostante il giovane attore non avesse ancora ottenuto il ruolo di Spider-Man, se ne andava comunque in giro col costume del supereroe. "Non era ancora stato scelto per interpretare Spider-Man ma già indossava un costume completo durante le riprese di Civiltà Perduta. Penso di essere stato l'unico ad aver assistito a quella scena." Potete guardare l'intervista completa nel video in calce all'articolo.

Tom Holland e Robert Pattinson avrebbero recitato insieme anche in Le strade del male, disponibile su Netflix. Vi ricordiamo che Tom Holland esce oggi al cinema con Uncharted, mentre Robert Pattinson arriverà nelle sale italiane con The Batman a partire dal 3 marzo.