Spider-Man, rivelato il titolo del terzo film targato Marvel Cinematic Universe?

Spider-Man è probabilmente l'oggetto di speculazioni più redditizio dell'intero Marvel Cinematic Universe: complici anche le note vicissitudini sui diritti d'immagine del personaggio, il terzo film con protagonista il Peter Parker di Tom Holland sta diventando un evento attesissimo su cui ipotizzare tutto e il contrario di tutto.

Il primo argomento di discussione è ovviamente il titolo: nell'incertezza di ciò che sarà fa decisamente strano riferirsi a questo nuovo film come uno Spider-Man 3 dai richiami fin troppo raimiani. Alcune voci, però, sembrerebbero aver svelato l'arcano.

In questi casi, come sempre, il condizionale è d'obbligo: i rumor stanno però diventando sempre più insistenti e si riferiscono a questo nuovo film con Tom Holland come Spider-Man: Homesick. Come già precisato poco fa, si parla di voci che non trovano ancora conferme dai piani alti: se la cosa fosse confermata, però, il titolo andrebbe effettivamente ad incastrarsi alla perfezione con i precedenti Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Cosa ne dite? Vi convincerebbe questo titolo del nuovo film sul nostro Arrampicamuri preferito? Vi sareste aspettati altro? In attesa di conferme o smentite diteci la vostra nei commenti! Pochi giorni fa, intanto, i fan hanno festeggiato il compleanno di Spider-Man; per il futuro, invece, si parla di Kraven come nuovo villain di Spider-Man nell'MCU.