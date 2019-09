Spider-Man: rivelata la data di uscita del terzo film con Tom Holland nel MCU!

La notizie che i fan del Marvel Cinematic Universe aspettavano da tempo è finalmente arrivata: Sony e Disney hanno raggiunto un accordo per far apparire Spider-Man in (almeno) altri due film della saga, rivelando anche la data di uscita del terzo capitolo.

Il sequel di Spider-Man: Far From Home, nonché terzo capitolo dell'arrampicamuri interpretato da Tom Holland, debutterà nelle sale il 16 luglio 2021. Amy Pascal tornerà come produttrice tramite la Pascal Pictures insieme al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

A questo punto il 2021 del MCU è così composto:

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 febbraio 2021

WandaVision (serie Disney+) - Primavera 2021

Loki (serie Disney+) - Primavera 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 07/05/2021

What... If? (serie Disney+) - Estate 2021

Spider-Man 3 - 16 luglio 2021

Hawkeye (serie Disney+) - Autunno 2021

Thor: Love and Thunder - 05/11/2021

A meno di sorprese Jon Watts tornerà alla regista di questo terzo film di Spider-Man dopo aver già diretto Homecoming e Far From Home. Proprio nei giorni scorsi, Sony ha lanciato un sito ufficiale dedicato al Daily Bugle di J. Jonah Jameson, che molto probabilmente ritroveremo nel sequel.

Oltre a Spider-Man 3, Holland apparirà anche in un altro film del MCU che non è ancora stato rivelato. Secondo voi quale potrebbe essere? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Far From Home.