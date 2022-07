Spider-Man, riprese iniziate per Madame Web: lo rivela Sydney Sweeney!

Dopo le sue storiche nomination agli Emmy, che l'hanno vista trionfare con una doppia candidatura, Sydney Sweeney ha aggiornato sullo status della produzione di Madame Web, misterioso spin-off della saga di Spider-Man sviluppato dalla Sony Pictures.

Secondo quanto rivelato dalla star di Euphoria e The Voyeurs durante una recente intervista promozionale con il magazine Variety, infatti, le riprese di Madame Web sono iniziate in gran segreto e la Sweeney si trova attualmente sul set per le sue scene: “In questi giorni sto girando le mie scene per Madame Web. Non posso dire nulla di nulla sul mio personaggio, ma sono molto, molto eccitata. E' il mio primo film Marvel! Quindi è stato molto divertente, ho fatto un sacco di allenamento nei mesi scorsi solo come lavoro di preparazione per entrare nella parte".

Sydney Sweeney aveva già espresso la sua gioia sul fatto di potersi finalmente unire al sempre crescente universo Marvel, rivelando all'Hollywood Reporter il mese scorso di essere cresciuta guardando i film Marvel e sognando di far parte del franchise. La notizia del suo ingresso nel cast di Madame Web è arrivata all'inizio di quest'anno, quando la giovane e popolarissima attrice è stata scelta per un ruolo segreto nel cinecomix che avrà per protagonista film Dakota Johnson.

I dettagli sulla trama e suoi ruoli del cast rimangono sconosciuti al momento, dunque continuate a seguirci per maggiori informazioni: secondo le ultime indiscrezioni Madame Web è in realtà un film di Spiderman tenuto segreto, con Kevin Feige che ha ottenuto un credito come produttore.