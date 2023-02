Spider-Man, reunion con zia May: Andrew Garfield ritrova Sally Field ai SAG 2023

L'attrice premio Oscar Sally Field ha ricevuto domenica sera il premio alla carriera ai SAG Award dalle mani di un compagno di set molto speciale, Andrew Garfield, con il quale la star di Forrest Gump ha recitato nel dittico Sony The Amazing Spider-Man nel ruolo di zia May, con Garfield nei panni del protagonista Peter Parker.

Sally Field ha partecipato al primo film The Amazing Spider-Man e al sequel, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro.

Al cinema il ruolo di zia May è stato interpretato anche da Rosemary Harris nella trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire e da Marisa Tomei nei film MCU con Tom Holland. Non perdetevi la nostra recensione di The Amazing Spider-Man.



Ritirando il premio alla carriera, Field ha ripercorso la propria carriera a Hollywood:"Ho trovato questo palcoscenico per la prima volta quando avevo 12 anni in seconda media, e poi non ho più lasciato il settore della recitazione". L'attrice l'ha definito 'l'unico posto in cui potrei davvero essere me stessa'.



Tra le più rinomate e premiate attrici di Hollywood, Sally Field ha collezionato diversi successi nel corso della sua carriera, raggiungendo il premio Oscar nel 1980 per Norma Rae e bissando nel 1985 con Le stagioni del cuore. Al grande pubblico è molto nota per film come Forrest Gump e Mrs. Doubtfire.



Sul nostro sito trovate l'approfondimento su The Amazing Spider-Man e il motivo per il quale dovrebbe essere rivalutato, a prescindere da Garfield.