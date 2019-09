Spider-Man resta nel MCU, reazioni entusiaste dei fan per l'accordo Marvel-Sony

La notizia che tutti i fan Marvel attendevano e su cui più hanno ipotizzato e sperato in questo periodo è finalmente arrivata! Spider-Man continuerà a far parte del Marvel Cinematic Universe in seguito all'accordo raggiunto tra Marvel e Sony e le reazioni sono delle più entusiaste.

I festeggiamenti hanno coinvolto fin dal principio Tom Holland, che ha celebrato la notizia postando su Instagram la scena, tratta da The Wolf of Wall Street, in cui Leonardo DiCaprio grida "Non me ne vado, c***o!". Ai cori di approvazione si è aggiunto Mark Ruffalo, che ha espresso tuta la sua gioia per il ritorno del collega nel MCU.

Anche Zendaya ha condiviso tutto il suo entusiasmo, postando uno Spider-Man ballerino su Twitter.



Se possibile, i fan sono addirittura ancor più felici per la possibilità di avere un sequel di Far From Home, dopo essere stati sconvolti, nei mesi scorsi, dal fulmine a ciel sereno del mancato accordo, così hanno riversato tutta la propria gioia nei vari social. In calce all'articolo trovate una piccola rassegna dei messaggi celebrativi che stanno venendo postati in queste ore. L'argomento è senza dubbio uno dei più discussi della giornata e risulta tra i trending topic.

Anche se per ora si tratta far comparire il personaggio in almeno altri due film, si tratta senza dubbio di un primo e importante passo che infonde ottimismo in chi era dispiaciuto e sconsolato per l'uscita di Spider-Man dagli Avengers e che rende più plausibile uno scenario in cui verranno aggiunte altre apparizioni del supereroe.

Per il momento è stata annunciata la data del prossimo film di Spider-Man e siamo in attesa di scoprire in quale altra pellicola sarà presente.