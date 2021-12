Spider-Man, il regista Kevin Smith svela chi è il suo preferito

Ognuno di noi ha un suo Spider-Man preferito, è un argomento che non ha fine in vista, soprattutto se alla fine in Spider-Man: No Way Home rivedremo anche Tobey Maguire e Andrew Garfield insieme al titolare del costume Tom Holland. Ma chi è i preferito di Kevin Smith?

Ogni generazione negli ultimi vent'anni ha ottenuto la propria versione live-action di Spider-Man sul grande schermo. Kevin Smith ha rivelato quale dei tre Spider-Man live-action è il suo preferito parlando nell'ultimo podcast di FatMan Beyond Live. Smith ha scherzosamente messo da parte le preoccupazioni secondo cui Holland potrebbe non voler più recitare la parte in futuro.



"Non me ne frega un ca**o, continua a farli. Fammi felice, non è difficile. È così, è un grande elogio perché il ragazzo è così bravo. È stato il mio Spider-Man preferito....per favore, fallo. Per favore, continua a recitare questa parte in tutti questi anni in cui potresti fare altre cose, dacci i migliori anni della tua vita per interpretare Spider-Man".



Quando il co-conduttore di Smiths, Marc Bernardin, ha sottolineato alcuni dei motivi per cui Holland potrebbe non voler continuare a interpretare Spider-Man in futuro, Smith ha detto che lo capisce ma non vorrebbe che l’attore lasci il costume. "Deve allenarsi e mantenersi in forma tutto il tempo... immagino che ci sia il lato negativo. Pensi sempre 'ah ci sono i soldi e puoi essere Spider-Man', ma l'idea di come devi allenati così fo**tamente sodo...non sto pensando a quello che vuole lui, sto pensando a quello che voglio io. Voglio che continui a interpretare l'Uomo Ragno".



Per sua fortuna, una nuova trilogia di Spiderman è stata annunciata da Amy Pascal quindi rivedremo Hollan in azione. L'attore ha svelato che No Way Home è stato il film più divertente da realizzare, in quanto la pressione e lo stress sono state più gestibili dopo i due successi precedenti. Spider-Man: No Way home sarà al cinema dal 15 dicembre 2021.