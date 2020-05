Spider-Man: il Ragnoverso Sony si espande, arriva il film di Jackpot

Sony Pictures è estremamente determinata ad espandere a più non posso e in breve tempo il loro Universe of Marvel Characters, come è stato ufficialmente titolato poco tempo fa, e l'ultimo progetto messo in cantiere è un adattamento cinematografico del personaggio di Jackpot, come riporta in esclusiva l'affidabile Deadline.

Il sito scrive che la sceneggiatura del progetto è stata affidata a Marc Guggenheim, già dietro a progetti abbastanza apprezzati - soprattutto seriali - come Trollhunter, 3Below, Carnival Raw o anche alcuni episodi degli show dell'Arrowverse, ma anche scrittore di disastri come Lanterna Verde o Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri.



Guggenheim è stato scelto soprattutto perché ha avuto modo di scrivere anche diverse storie a fumetti del personaggio, una supereroina e super-mamma con grandi poteri e in lotta contro il crimine. Ha una forza brutale e una storia complessa. In gravidanza, viene infatti sottoposta al "Lotto 777", un virus capace di riscrivere il DNA nelle cellule umane, che infatti la rende più potente nonostante preservi la normalità del figlio, che nasce sano e senza poteri.



Jackpot è solo l'ultimo dei progetti del Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Oltre agli attesi Venom: Let There Be Carnage e Morbius, infatti, sono in sviluppo anche un film su Nightwatch, su Kraven, su Mademe Web e due film senza titolo guidati da Roberto Orci e S.J. Clarkson.