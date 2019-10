Spider-Man e Quentin Tarantino fanno volare la Sony oltre il miliardo al box-office USA

Lo scorso fine settimana Sony ha superato il traguardo del miliardo di dollari al box-office americano nel corso del 2019. Questo successo è stato raggiunto anche grazie ai 390,5 milioni di dollari di Spider-Man: Far From Home e C'era una volta a... Hollywood, che ha superato i 140 milioni di dollari lo scorso week-end.

Grazie al loro contributo, la Sony si è classificata seconda tra gli studio con il più alto incasso dell'estate al botteghino americano, con 705,4 milioni di dollari - incremento del 76% rispetto all'anno precedente - dietro al colosso Disney, in vetta con 2,2 miliardi di dollari.

Si tratta del terzo anno consecutivo che la Sony supera il miliardo di dollari e ci sono ancora diverse uscite interessanti prima della fine dell'anno.

L'anno più rilevante da questo punto di vista è stato il 2012, quando l'incasso è arrivato a 1,79 miliardi di dollari grazie anche Skyfall (304,3 milioni), The Amazing Spider-Man (262 milioni) MIB 3 (179 milioni).

Il mese scorso Sony ha stretto un accordo con Disney/Marvel per co-produrre e co-finanziare un altro sequel di Spider-Man: Homecoming nell'MCU.

Sony per il momento si trova al quarto posto nella classifica degli incassi del 2019, preceduta da Warner Bros. con 1,42 miliardi di dollari e Universal, con 1,35 miliardi. In vetta la padrona indiscussa Disney con 2,895 miliardi di dollari in totale.

Sony che ha deciso quest'anno di saltare il Comic-Con di San Diego. Tra i progetti futuri anche un nuovo horror di Sam Raimi.