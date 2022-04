Spider-Man, quando il MCU voleva un cameo di Tobey Maguire...per L'Incredibile Hulk!

Mentre tutti i fan del Marvel Cinematic Universe non vedono l'ora di scoprire quale sarà il futuro dei tre Spiderman live action, oggi diamo un'occhiata al passato e vi raccontiamo di quando, ben tredici anni fa, i Tobey Maguire 'rischiò' di apparire ne L'incredibile Hulk.

Si, avete letto bene: nel 2008, agli albori del Marvel Cinematic Universe e quando la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi si era appena conclusa, Tobey Maguire stava per fare un cameo come Spider-Man nel film dedicato a Hulk, il secondo film del MCU uscito dopo il primo Iron Man di Jon Favreau.

Lo rivelò in un'intervista a MTV News datata 2008 il regista del film Louis Leterrier, che intendeva avere il cameo di Peter Parker di Tobey Maguire nel film con Edward Norton. Oggi conosciamo anche i dettagli della scena prevista (ma mai realizzata, ovviamente): il cameo avrebbe visto il Peter Parker di Tobey Maguire nel campus della Columbia University, dove Bruce Banner incontra Samuel Sterns alla fine del film. Neanche a ribadirlo chiaramente on se ne fece nulla, comunque, perché la Sony Pictures rifiutò la richiesta e negò qualsiasi contenuto a base di Spider-Man per The Incredible Hulk.

Il cameo di Tobey Maguire pianificato da Leterrier aveva lo scopo specifico di collocare la trilogia di Sam Raimi nella continuità del MCU, e il veto di Sony è stata l'unica cosa che ha impedito che ciò accadesse. Leterrier tentò ugualmente di inserire un riferimento a Peter Parker nel film, anche senza Tobey Maguire, e propose di utilizzare l'immaginaria Empire State University (l'alma mater di Peter Parker nei fumetti) al post della Columbia University, ma anche questa richiesta fu negata. Alla fine, per The Incredible Hulk venne inventato il Grayburn College, che in realtà non esiste.

Ricordiamo che Tobey Maguire nel 2022 sarà in Babylon, il nuovo film scritto e diretto da Damien Chazelle in uscita il 25 dicembre prossimo. Inoltre, secondo i rumor potrebbe apparire anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia per 'riunirsi' a Sam Raimi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.