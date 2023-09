Spider-Man, quando esce il live-action di Sony su Miles Morales?

Sappiamo che sentire live-action e Sony assieme, quando si tratta dell'universo di Spider-Man, è sempre sinonimo di grosse paure, ma cerchiamo di capire quando potrebbe uscire il live-action su Miles Morales che Sony ha annunciato.

Che la produttrice Amy Pascal lo abbia annunciato è fuori di dubbio: stando alle sue parole Sony ha in cantiere un live-action per quanto riguarda lo Spider-Man di Miles Morales. Da qui a quando e come lo vedremo, però, è tutto un altro discorso.

Al momento infatti non ci sono date, certezze o quant'altro, tolte le parole di Pascal. Non abbiamo idea dell'uscita e men che meno di che tipo di storia vorranno adattare. Ma, soprattutto, in continuità di cosa?

Viene logico pensare che questo live-action di Miles Morales sarà nello stesso "Sonyverse" di Venom, Morbius e Kraven, dando quindi finalmente un Arrampicamuri ai villain orfani del loro ragno. Ma anche sotto questo punto di vista non ci sono certezze.

Una cosa sicura però è la presenza di un Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe. Lo dice apertamente il Prowler di Donald Glover in Spider-Man: Homecoming che c'è suo nipote nel quartiere, stesso Prowler che abbiamo rivisto in Across the Spider-Verse.

Perciò la domanda sorge spontanea: quello citato da Amy Pascal è quel Miles Morales o sarà un altro?

Se volessimo comunque speculare sulle uscite di sicuro non prima del 2026, visto che teoricamente nel 2025 dovremmo anche avere lo Spider-Man 4 del MCU con Tom Holland (e qui eccovi tutto quello che sappiamo su Spider-Man 4). E prima Sony dovrebbe anche far uscire Venom 3 con Tom Hardy. Nel mentre oltretutto non si sa nemmeno quando potrebbe uscire Spider-Man Beyond the Spider-Verse.

