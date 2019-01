Spider-Man: quale futuro per il supereroe Marvel? Ecco le indiscrezioni

Ecco se i fan di tutto il mondo sono in pieno "hype" per il trailer di Spider-Man: Far From Home, non dimentichiamoci che il futuro dell'Uomo Ragno all'interno del Marvel Cinematic Universe è 'ignoto' al momento.

Infatti, dopo il prossimo Spider-Man: Far From Home, l'accordo tra Sony Pictures ed i Marvel Studios per usare il personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe termina ufficialmente. Ma quale sarà il futuro del personaggio?

Cerca di gettare un po' di luce lo scooper Charles Murphy del sito That Hashtag Show. Lo scooper spiega di conoscere queste cose da un pochino ma di far chiarezza - per i fan - soltanto ora. "Con le riprese di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, Tom Holland ha concluso i suoi obblighi contrattuali con i Marvel Studios. Il terzo film solista su Spider-Man potrebbe essere ancora ambientato nel MCU, ma all'epoca del contratto non era garantito" spiega "Sono confidente nel fatto che la Sony e la Marvel lavoreranno per continuare con l'ottimo compromesso in cui i Marvel Studios realizzano i film, la Sony ci guadagna i soldi e la Marvel può usare Spidey per i suoi film.".

"Ed ecco il perché" continua Muphy "Norman Osborn era nella sceneggiatura di 'Silver & Black'. L'ho letto proprio io. Non ho provato a indovinare. Prima che quel film fosse cancellato (e forse è per questo che è stato cancellato), ho sentito che Kevin Feige aveva chiesto ad Amy Pascal di eliminare alcuni personaggi dallo script cosi da poterli usare nel MCU. Sappiamo che 'Silver & Black' è stato riscritto (confermato dalla regista), forse proprio per eliminare Norman e possibilmente il Camaleonte (sappiamo che Acar interpreterà il Camaleonte in Far From Home). Se Feige ha piani per Norman, dubito che siano piani per un solo film. Non abbiamo mai visto un Norman Osborn al completo, uno dei più grandi villain della Marvel, su pellicola. Ci è stato regalato un buon film con Willem Dafoe".

"Norman è molto di più del Green Goblin e il Norman post-Secret Invasion nei fumetti è qualcuno che si traduce bene nel MCU (Dark Avengers)" afferma "Quindi mettendo insieme quel che so con quel che penso, credo che ci siano ottime possibilità che la Marvel e la Sony continuino a collaborare".

Nel riportare queste notizie Murphy afferma, inoltre, che Silver & Black è stato ufficialmente cancellato, che Venom non verrà mai reboottato per il Marvel Cinematic Universe e che la "Sony può fare qualsiasi cosa", anche introdurre l'Uomo Ragno (e non per forza interpretato da Tom Holland) in uno degli spin-off.