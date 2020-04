Spider-Man, qual è il film migliore di sempre? Ecco la nostra classifica

Spider-Man è uno dei supereroi più popolari di sempre, e anche uno dei maggiormente rappresentati nei diversi media. Ma quali saranno i migliori lungometraggi dedicati all'Uomo Ragno? La redazione di Everyeye ha stilato una classifica.

Come potete vedere anche nel video in testa alla notizia, abbiamo preso in esame quei film dedicati al personaggio che vanno dal celebre Spider-Man del 2002 diretto da Sam Raimi, al più recente Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, l'ultima pellicola in ordine di uscita sul nostro amichevole Spidey di quartiere, passando anche per l'innovativo lungometraggio animato Spider-Man: Un Nuovo Universo, che si aggiudicò anche l'Oscar per il Miglior Film Animato all'edizione 2018 degli Academy Awards.

Da Tobey Maguire a Andrew Garfield, da Tom Holland a Shameik Moore, la maschera di Spider-Man è stata indossata davvero tante volte nel corso degli ultimi anni, e che si trattasse di combattere contro Goblin o Lizard, Kingpin o L'Avvoltoio, o tanti altri temibili avversari in indimenticabili avventure, Peter/Miles è sempre stato in prima linea per proteggere la il mondo, la città e i suoi cari.

Qualcuna di queste iterazioni, poi, ha avuto modo di combattere al fianco di altri grandi eroi come gli Avengers, o di altre... Beh, versioni di se stesso (quindi sempre altri grandi eroi, in sostanza), mentre altri hanno operato più in solitaria. Ma ognuno di loro è rimasto indelebile nella nostra memoria.

Cliccate dunque sul tasto play, e fateci sapere se siete d'accordo con la nostra classifica o, altrimenti, quali sono i film di Spider-Man che secondo voi dovrebbero occupare le prime cinque posizioni.