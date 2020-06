Spider-Man, qual è stato l'anno migliore per il franchise? I fan accendono il dibattito

Gli ultimi due anni sono stati un periodo di grandi soddisfazioni per gli amanti di Spider-Man. Tra cinema, videogiochi e fumetti, infatti, l'arrampicamuri è stato protagonista di storie che sono riuscite a conquistare milioni di appassionati, ma qual è stato l'anno migliore per l'arrampicamuri?

L'utente Twitter 616jude, che nei giorni scorsi ha acceso il dibattito tra i fan, non ha dubbi: con l'uscita di Spider-Man: Un Nuovo Universo, il videogioco Marvel's Spider-Man, il rilancio cartaceo di The Amazing Spider-Man e l'importante ruolo di Peter Parker in Avengers: Infinity War, è stato il 2018 l'anno più importante della storia del ragnetto.

Certo, l'arrivo di Spider-Man: Far From Home insieme al premio Oscar per il film animato e l'entrata trionfale di Tom Holland in Avengers: Endgame hanno reso anche il 2019 un'annata da ricordare per i fan dell'arrampicamuri Marvel, ma per molti il 2018 è stato un periodo davvero indimenticabile.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente un anno migliore per la storia del franchise, escluso ovviamente il 1962? Fateci sapere la vostra, come sempre nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che Spider-Man 3, nuovo capitolo dello Spidey del MCU ancora senza titolo, è stato rinviato da Sony al 5 novembre 2021. Intanto, J.K. Simmons ha anche confermato che J. Jonah James tornerà in altri film del MCU.