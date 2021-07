Spider-Man: il provino di J.K. Simmons per Sam Raimi riemerge online (VIDEO)

Mentre non vediamo l'ora di rivederlo nei panni del personaggio, in rete è riemerso il provino sostenuto da J.K. Simmons per la parte di J. Jonah Jameson per il primo film su Spider-Man diretto da Sam Raimi e uscito nel 2002. L'attore ha poi ripreso il personaggio nei due film successivi della trilogia Sony e nell'ultimo Spider-Man: Far From Home.

Nel video condiviso su Twitter, il provino sostenuto dal Premio Oscar J.K. Simmons per la parte del burbero direttore del Daily Bugle nella scena subito dopo la prima apparizione in città di Spider-Man, quando cerca di minimizzare sul personaggio, ma poi si accorge si aver venduto tutte le copie del suo giornale di quel giorno solo per aver semplicemente accennato a Spider-Man.

Dopo aver interpretato J. Jonah Jameson in Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 di Sam Raimi, Simmons ha ripreso i panni del personaggio in un breve cameo posto in coda a Spider-Man: Far From Home che confermano il suo rientro nel Marvel Cinematic Universe, che con tutta probabilità continuerà nei film successivi dei Marvel Studios (chissà che non appaia anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vista la regia firmata sempre da Raimi), a partire già da Spider-Man: No Way Home?

Simmons ha ricordato la sua esperienza per ottenere la parte: "Stavo girando il mio secondo film di seguito con Sam, un film chiamato The Gift, e uscì fuori che lui avrebbe diretto Spider-Man. E qualcuno mi disse: 'A Sam devi piacere molto perché hai già girato due film con lui, dovresti fare il cattivo in Spider-Man'. Fortunatamente per me, Sam aveva un'idea migliore. I produttori e le persone alla Sony dovevano ovviamente essere convinte perché c'erano un mucchio di attori di prima fascia che avevano in mente per spingere in alto il box-office, quindi ho dovuto fare alla vecchia maniera con un provino registrato per i produttori e fu davvero sconvolgente per i miei nervi".